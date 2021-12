Tumultueuze nacht in Altena en Bommelerwaard: verschillende branden, onder meer op berucht kruispunt in Veen

De brandweer heeft vrijdagnacht zijn handen vol gehad aan verschillende branden in de Bommelerwaard, Veen en Den Bosch. Zo werden op de beruchte kruising in Veen zeker vier auto's in brand gestoken en woedde er brand in een caravan en bij het ingezette bergingsbedrijf.

Op de kruising met de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen zijn vrijdagavond zeker vier sloopauto's en een aanhanger in vlammen opgegaan. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. In de aanloop naar oudjaar worden vaker sloopauto's in brand gestoken. Zeker 300 man stond rondom de autobranden het vuur te aanschouwen. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

Ook op het viaduct van de Veldstraat, dat over de N267 gaat, zijn rond 23.35 uur een stapel autobanden in brand gevlogen. Het viaduct ligt op zo'n vijf minuten rijden van het beruchte kruispunt in Veen. Eerder op de avond, rond 21.20 uur, werd de brandweer ingezet voor een brand langs de Van Heemstraweg tussen Poederoijen en Brakel. Daar stond een houten hok, gevuld met banden en olie, in brand.

Rond 23.40 uur kreeg de brandweer van Zaltbommel een melding van een brand aan de Kosterijstraat in Bruchem. Daar was, midden op de kruising, een caravan vol autobanden in brand gestoken.

Brand bij bergingsbedrijf

De brandweer van Den Bosch moest rond 02.10 uur in actie komen bij een brand bij bergingsbedrijf Van Eijck aan de Jagerheuvelstraat in Den Bosch. Hier stonden de autowrakken, die eerder in de nacht opgehaald werden in Veen, telkens opnieuw in brand. Omdat de auto's vol zaten met onder andere autobanden en olie, bleef het vuur telkens opnieuw oplaaien. De brand werd opnieuw geblust en afgedekt met een laag schuim, zodat er geen nieuwe brand meer zou ontstaan.

Volledig scherm Autobranden in Veen. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Autobranden in Veen. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Autobranden in Veen. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De auto's bij het bergingsbedrijf in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De auto's bij het bergingsbedrijf in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De auto's bij het bergingsbedrijf in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Autobrand in Veen. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Autobrand in Veen. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De brand in het houten huisje. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De caravanbrand. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De brand in het houten huisje. © Meesters Multi Media / Bart Meesters



