Tumultueuze raadsvergadering Maasdriel: besluit De Schans uitgesteld, bouw stilgelegd

KERKDRIEL/HEDEL - Het bedrijf De Schans aan de Drielseweg in Hedel moet pas op de plaats maken met de uitbreiding. Het besluit hierover is door de gemeenteraad van Maasdriel uitgesteld, en de bouwactiviteiten die al gaande waren zijn stilgelegd.

De eerste raadsvergadering van de gemeente Maasdriel tijdens de coronacrisis is donderdagavond tumultueus verlopen. De raad kwam met elf leden (de minimale bezetting die nodig is om besluiten te kunnen nemen) bijeen op het gemeentehuis in Kerkdriel. De aanwezigen werden gescheiden door plexiglas schotten, maar dat weerhield hen er niet van om elkaar verbaal in de haren te vliegen, onder andere over het uitbreidingsplan van het Hedelse bedrijf De Schans.

Uit het jasje

Deze verhuurder en verkoper van mini-shovels is aan de Drielseweg uit het jasje gegroeid en wil fors uitbreiden. Omdat het om een niet-agrarisch bedrijf gaat, is dat in strijd met de regels voor het buitengebied. Het college wil toch meewerken, onder andere vanwege de locatie. De Drielseweg ligt weliswaar in het buitengebied, maar in de omgeving is al zoveel niet-agrarische bedrijvigheid dat een uitbreiding van De Schans daar prima past, is de gedachte.

Nieuwe stukken

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het daar eigenlijk wel mee eens te zijn. Toch kwam het donderdagavond niet tot een besluit. Vanwege de coronacrisis is dit plan niet eerst in de commissie besproken. Bij oppositiepartijen D66, VVD en PvdA/GroenLinks en ook bij coalitiepartij SSM leven daarom nog veel vragen.

Niet alleen over de redenen om voor De Schans af te wijken van de regels, maar ook over nieuwe stukken die vlak voor de vergadering ineens opdoken. En over het feit dat eigenaar Reinoud van der Schans al begonnen is met bouwen, terwijl dat nog niet mag.

Briesend

De discussie liep hoog op, vooral omdat CDA-wethouder Peter de Vries steeds verder uit de bocht vloog. Hij brieste over ‘een tsunami aan vragen’ en ging tekeer tegen Kees van Drunen (PvdA/GroenLinks) omdat die hem een paar keer interrumpeerde.

Ko Hooijmans (VVD) pookte het vuurtje vilein op door te constateren dat het college wel heel erg z'n best doet voor de broers Van der Schans. Die avond werd er immers ook besloten over de uitbreiding van de Wellse zuivelboerderij Den Eelder van Ernst van der Schans. En de vergroting van het geitenbedrijf van Alexander van der Schans in Rossum/Hurwenen hangt op de achtergrond ook nog boven de markt. Hooijmans: ,,Ik hoop dat u ook zo voor anderen staat. Deze voortvarende, ondersteunende houding moet voor al onze ondernemers gelden.”

Grimmige sfeer

SSM-fractievoorzitter Bart de Leeuw probeerde de boel te sussen en stelde voor om het besluit uit te stellen. ,,We hebben er niet over kunnen discussiëren. Het is niet goed om dit nu met stoom en kokend water te doen.”

Hij kreeg meteen bijval van burgemeester Henny van Kooten. Die stelde vast dat de sfeer grimmig was. ,,Het is laat, iedereen is moe, ik ben hier klaar mee.” Hij deed een indringend beroep op de raadsleden om het punt door te schuiven naar de volgende vergadering. Het CDA hield desondanks voet bij stuk, maar moest uiteindelijk bakzeil halen omdat er geen steun kwam van coalitiepartner SSM.