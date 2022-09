Twaalf bonnen en één aanhouding bij illegaal feest onder spoorbrug bij Waardenburg

De 48-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats had nog een vonnis van de rechtbank openstaan, dus mocht mee.

Geen geldige ID's

De politie schreef zeven keer een proces-verbaal voor het niet kunnen laten zien van een geldig identiteitsbewijs en vijf voor het zonder toestemming betreden van een terrein. ‘Deze personen hebben een gedeelte van het terrein betreden dat verboden toegang is', legt een politiewoordvoerder uit.



Het feestje kwam pas ten einde na inzet van de Mobiele Eenheid (ME). Volgens omstanders begon het feest al in de ochtend. ,,Rond 13.00 uur kregen we melding van geluidsoverlast", zegt de politiewoordvoerder.



,,In eerste instantie werd geprobeerd om door middel van een gesprek het feest te beëindigen, hierbij werd een tijd afgesproken waarop de betrokkenen het terrein moesten verlaten."

Nog volop feest om 18.00 uur

Dat was volgens haar 18.00 uur. Maar om die tijd werd er nog volop gefeest: reden om de ME op te roepen. Rond 21.00 uur rukte de politie groots uit richting spoorbrug: met vier bussen van de ME, meerdere agenten, politiehonden en de brandweer werd het illegale feest beëindigd. Een politiehelikopter cirkelde een uur lang boven de brug.

De politie heeft naar eigen zeggen de gegevens van de betrokkenen vastgelegd ‘voor onderzoek'. Tevens is er om die reden geluidsapparatuur in beslag genomen. ,,De in beslag genomen goederen staan nog niet in beslaghuis (een plek waar de politie in beslag genomen spullen in de regel naartoe brengt, red.), maar op een andere veilige locatie. Mogelijk worden deze goederen later overgebracht naar een beslaghuis.”

Zo werkt inbeslagname

Inbeslagname kan volgens de website van het Openbaar Ministerie in drie gevallen: waarheidsvinding (bewijsmateriaal), onttrekken aan het verkeer (spullen die volgens de wet niet mogen, zoals drugs of wapens) of bij verdenking op ‘winsten uit strafbare feiten'. Op die manier is zeker dat er spullen zijn die verkocht kunnen worden als er zaken betaald moeten worden zoals boetes.

Uiteindelijk is het het Openbaar Ministerie dat beslist wat er met de spullen moet gebeuren: teruggeven, bewaren, verkopen of vernietigen.