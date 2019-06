Twee chalets in brand op Camping Heerewaarden, een man naar het ziekenhuis

video Chauffeur bekneld onder eigen vrachtwa­gen in Zuilichem

16:14 ZUILICHEM - Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagochtend rond 8.30 uur bekneld komen te zitten onder zijn eigen voertuig aan het Poortwegje in Zuilichem. Hij had zijn voertuig omhoog gezet met behulp van een blokkade, maar deze klapte weg waarna de chauffeur onder de vrachtwagen terechtkwam. De man is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.