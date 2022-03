Twee gewonden bij botsing in Zaltbommel

DE LIJSTTREKKER Joost Quik: ‘SGP wil integri­teit en betrouw­baar­heid Maasdriel bevorderen’

HEDEL - Wat voor Zaltbommel de normaalste zaak van de wereld is, daarvan is in de gemeente Maasdriel al 23 jaar geen sprake meer: de SGP in de gemeenteraad. Joost Quik uit Hedel kan daar deze week wel eens verandering in gaan brengen. Hij zou maar zo voor de SGP een zetel kunnen winnen in de gemeenteraad. Dat is sinds de herindeling in 1999 niet gebeurd.

14 maart