Twee jaar cel voor Litouwse leider achter illegale sigarettenfabriek in Zuilichem

Even slikken bij start van renovatie dorpshuis Ons Huis in Well

24 juni WELL - Als er één onderwerp is dat een stevig hoofdstuk verdient in de 1000-jarige geschiedenis van Well, dan is het dorpshuis Ons Huis. Daar is toch zeker respectabel deel van die lange geschiedenis over gesproken. Maar het historische moment is nu dan eindelijk daar: de verbouwing is begonnen.