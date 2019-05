Twee katten gered bij woningbrand in Herwijnen

Zeven Brabanders cel in na opzetten drugslab in Friese schuur: spil uit Den Bosch krijgt drie jaar

14:00 DEN BOSCH - Een 48-jarige man uit Den Bosch is donderdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor het opzetten van een drugslab in Friesland. Volgens de rechtbank was de Bosschenaar de spil in een drugszaak, waarvoor ook zeven andere mannen een straf opgelegd krijgen.