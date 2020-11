Twee keer hoger beroep in zaak hoogwerkerdrama: Werkgever Wijnen en bestuurder machine vechten oordeel rechter aan

De aanslagen rond De Groot kruipen onder de huid in Hedel

25 november HEDEL - Het besef begint in Hedel door te dringen dat de serie aanslagen met granaten, vuurwerk en kogels in het dorp en de regio te maken heeft met de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot. Dat de woningbrand waarbij woensdagnacht twee gewonden vielen de zoveelste in dat rijtje is, wist nog niet iedereen.