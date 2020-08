Twee keer zonder stroom in Maasdriel; overbelasting door hitte

En pats, donderdag aan het einde van de middag was het opnieuw zover: de stroom viel voor de tweede keer in korte tijd uit in onder meer Kerkdriel en Velddriel. Na ongeveer een uur hadden de meeste mensen weer elektriciteit. In de tussentijd was het tobben voor sommigen. En dan ging het niet alleen om hinderlijke zaken zoals uitvallende wifi-modems. In Kerkdriel moesten winkels de deuren tijdelijk sluiten omdat er niet kon worden afgerekend. De kassa’s werkten immers niet meer. En in De Leyenstein in Kerkdriel zaten even na half vijf mensen vast in de lift. Daarvoor werd de hulp van de brandweer ingeroepen.

In totaal ruim 6000 gedupeerden

Maandag ging het ook al mis, toen viel tegen elf uur ‘s avonds de stroom in een groot deel van Maasdriel uit. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Liander waren er toen ruim 2000 huishoudens tot even na middernacht stroomloos. Donderdag hadden nog meer mensen er last van, in totaal ruim 4000 klanten.

De twee problemen houden met elkaar verband, legt een woordvoerder van Liander uit. In beide gevallen ging het om een storing in het middenspanningsnet, een hapering in het net tussen de plek waar de hoogspanning bij Zaltbommel de Bommelerwaard binnenkomt en de verdeelpunten naar de huishoudens toe. Een voedingskabel had de geest gegeven en de monteurs van Liander moesten de kabel doormeten om uit te vinden waar het euvel zat.

Overbelasting door koeling

Nou hangt de stroomvoorziening naar de klanten in de Bommelerwaard niet aan één draadje. Via drie kanalen krijgen mensen elektriciteit en daarvan bleven er na maandag nog twee over. Volgens de zegsman van Liander konden de twee overgebleven kabels de vraag naar stroom niet aan. ,,Door het hete weer gebruiken mensen en bedrijven extra veel elektriciteit, onder meer om te koelen. Daardoor raakte het resterende net overbelast. We hebben op meer plekken last van storingen door het hete weer.

Er is dubbel goed nieuws: de kabels zijn gerepareerd én het wordt de komende dagen iets minder heet.