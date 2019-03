Twee mannen aangehouden na achtervolging en aanrijding met politie op A27

VERKEER Gelderland: reconstruc­tie kruispunt Bernseweg bij Well is véél te duur geworden

13:02 WELL - De provincie Gelderland vindt de kosten van de aanpassing van de kruising van de Weigraaf en de Bernseweg bij Well te hoog opgelopen om de klus uit te voeren. De kosten zijn gestegen van 7 ton naar 1,2 miljoen euro. En dat vinden ze in Arnhem veel te veel, afgezet tegen de hoeveelheid doorgaand verkeer.