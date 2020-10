Twee mannen overleden bij hoogwerkerdrama in Zaltbommel: drie partijen voor de rechter

VIDEO Met fietstrein over boerener­ven in Well en Hedel

5 oktober HEDEL/WELL - Zuivelbedrijf Den Eelder in Well en melkveebedrijf Van Zeelst in Hedel zijn nagenoeg de enige agrarische bedrijven in de regio die deelnemen aan de Dutch Food Week. Die begint zaterdag 10 oktober.