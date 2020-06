Twee Mexicanen en een Nederlander aangehouden bij crystal meth lab in Herwijnen

Toen hij zaterdagmorgen hoorde van de inval, dacht hij in eerste instantie dat het om een wietplantage ging. ,,Dat het dit zou zijn, had ik nooit gedacht. We zijn er pas nog wezen barbecueën, maar toen hebben we niets geks gehoord of gezien. Ook als ik op het erf kwam, mocht ik gewoon overal komen.’’



Een boer verderop vertelt hetzelfde verhaal. ,,Het is een aannemersbedrijf, dus daar is vanzelfsprekend veel beweging. Ik heb daar nooit iets achter gezocht. Laatst nog een biertje gedronken met de buurman, met wie ik het altijd goed kon vinden. Samen iets drinken zal er voorlopig niet inzitten, denk ik.’’



Onduidelijk is of de bewoner één van de drie gearresteerden verdachten is. Daar doet de politie geen mededelingen over.



Er wordt verder onderzoek gedaan naar de drie verdachten. De politie roept mensen op contact op te nemen als ze de afgelopen tijd verdachte auto’s of mensen hebben gezien die er iets mee te maken kunnen hebben.