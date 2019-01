Twee personen gewond door ongeluk in Waardenburg, brokstukken liggen bezaaid in een sloot, een tuin en over de weg

Eenmaal op de plaats van het ongeluk aangekomen zagen de hulpdiensten een ravage. Een auto, vermoedelijk een Audi, was vanuit Waardenbrug aan komen rijden en met hoge snelheid van de weg geraakt. Daarbij werd een boom geraakt, waarna de auto over een sloot was gevolgen. Het grootste deel van de auto belandde aan de andere kant in een tuin. Het motorblok en een wiel lagen in de sloot en het tussengelegen stuk weg en berm lagen bezaaid met kleinere brokstukken.

Met spoed naar het ziekenhuis

De hulpdiensten rukten massaal uit en ontfermden zich over twee slachtoffers. Over de aard van hun verwondingen is nog niks bekend. Een van de slachtoffers zou volgens en getuige zelf op de brancard zijn gaan liggen. Beide personen werden per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Café

De weg was na het ongeluk enige tijd afgesloten voor onderzoek. Specialisten van de Verkeersongevallen Analyse hebben sporenonderzoek gedaan. Of er alcohol in het spel is geweest, is onbekend. Dat moet later uit onderzoek nog blijken. Volgens een getuige was het duo korte tijd voor het ongeluk vertrokken uit een café verderop de Steenweg. De politie had dat ook vernomen en nam het mee in het onderzoek.