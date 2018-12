Twee stapels autobanden gaan kort na elkaar in vlammen op in Poederoijen

Dertien keer brand: het was een drukke nacht voor brandweer en politie

15:17 WAARDENBURG - Met dertien brandmeldingen was het een drukke nacht voor politie en brandweer in Gelderland-Zuid. Vooral in het Rivierengebied is het traditioneel druk in aanloop naar de jaarwisseling. ,,Brakel, Ophemert en Waardenburg spannen dit jaar de kroon’’, zegt een woordvoerder van de meldkamer.