Tweede kans voor ballonnenfestival Hedel

Het luchtballonnenfestival in Hedel, dat op 31 augustus niet door kon gaan vanwege het slechte weer, gaat in afgeslankte vorm in de herkansing. Als de zonnige weersverwachtingen uitkomen, gaan de ballonnen op zaterdag 21 september alsnog de lucht in.

Brigit Groeneveld

HEDEL

Als grote finale van de eerste editie van het festival BoelevaArt op de boerderij van de familie Van Zeelst in Hedel hadden op zaterdag 31 augustus vijftien luchtballon op moeten stijgen. Na een geslaagd ochtend- en middagprogramma sloeg echter aan het einde van de dag het weer om en werd het spektakel om veiligheidsredenen op het laatste moment afgelast. Een verstandige beslissing, bleek al snel, want diezelfde avond kwam elders in het land een luchtballon in de problemen en raakten mensen gewond bij een noodlanding.

Muziek en friet

Van Zeelst kondigde toen al aan dat de ballonvaarten op een later moment alsnog door zouden gaan. Dat gebeurt zaterdag, al is het in afgeslankte vorm. Geen vijftien maar tien ballonnen stijgen rond 18.00 uur op. Op het terrein aan de Achterdijk 57 is vertier in de vorm van een bar, muziek en een kar waar friet gebakken wordt. Niet zo grootschalig als tijdens BoelevaArt, maar wel gezellig, zo is de bedoeling. ‘Glow', de show van verlichte luchtballonnen, is uit het programma geschrapt.