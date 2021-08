Tweede podcast over Stadswallen met kunsthistoricus Roland Gieles

ZALTBOMMEL Na het succes van de eerste podcast over de Stadswallen in Zaltbommel lanceert de gemeente Zaltbommel een tweede podcast. Deze keer neemt kunsthistoricus Roland Gieles, een kenner van de geschiedenis van de Stadswallen, luisteraars mee op pad tijdens een rondleiding over de Stadswallen.

Roland Gieles is kunsthistoricus en doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar de 19de-eeuwse geschiedenis van de Stadswallen. Als kind was hij al gefascineerd door het park. Hij wandelde en speelde er vaak. Toen hij wat ouder was, begon hij zich af te vragen wat de achtergrond van de parkaanleg op de stadswallen was. Die vraag en vele anderen heeft hij tijdens zijn onderzoek kunnen beantwoorden.

Veranderende functie

In de podcast vertelt Gieles over de veranderende functie van de vestingwerken, het ontwerp van stadsarchitect François-Willem De Virieu en het huidige restauratieproject.

Het inspirerende verhaal van Roland Gieles is te beluisteren via Spotify. Een link is te vinden op de site over de Stadswallen.

In de eerste podcast vertelt Gerrit Verkuil over de stadswallen in oorlogstijd. De Duitsers gebruikten een bolwerk om er hun gesneuvelden te begraven.