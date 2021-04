‘Tweede woonoord is te veel voor Zuilichem én voor de Parallelweg’

Vijf jaar cel voor betrokken­heid bij gooien handgra­naat Kerkdriel

13 april ARNHEM/KERKDRIEL - Een 21-jarige man uit IJsselstein is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 5 jaar cel voor betrokkenheid bij het gooien van een handgranaat in Kerkdriel. Dat gebeurde in januari 2020 bij de ingang van een appartementencomplex waar een lid van de familie De Groot woont. Het gaat om een van de ernstigste incidenten in de afpersingszaak rond het fruitbedrijf in Hedel.