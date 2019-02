‘Two Rivers Marathon stond van meet af aan goed op de poten’

Doe je aan een teamsport, dan is het een logistieke operatie om trainingen en wedstrijden bij te wonen wanneer je kleine kinderen en een drukke baan hebt. Dus besloot Ronald Veuger een jaar of vier geleden het hockeyen in te ruilen voor hardloopschoenen. Bij die individuele sport bepaal je zelf de tijd wanneer je loopt. Bovendien: je trekt de voordeur achter je dicht en begint. Pure tijdswinst. In het geval van de 45-jarige Zaltbommelaar is dat echter heel betrekkelijk. Hij is aangestoken door het loopvirus. Veuger doet mee aan marathons en dus moet je daar veel uren in steken om die afstand van ruim 42 kilometer een beetje fatsoenlijk door te komen.