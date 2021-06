Uitgekiend plan voor herstel binnengracht van vesting Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De binnengracht tussen de Zandstraat en het Zaltbommelse stadpark is op dit moment een groot gapend gat. Maar er zit een uitgekiend plan achter. Grote graafmachines brengen de gracht terug in de oorspronkelijke staat, zodanig dat er weer een connectie komt met de buitengracht. Maar dat niet alleen. Binnen het idee van de sanering heeft er ook een grote schoonmaak plaats van een oude vuilstort.

Archeoloog Twan van Rooij van Bureau RAAP loopt ontspannen maar gefascineerd rond over het terrein. Niks ontgaat hem. Graafwerk in een gebied met een rijke historie heeft zijn warme belangstelling. ,,Wat je hier ziet is wel en niet bijzonder”, vertelt hij. ,,Eigenlijk is het wel wat je verwacht, maar daarom niet minder interessant. Je kunt met vrij grote zekerheid vaststellen dat dit stukje Zaltbommel misschien al wel sinds de zestiende eeuw is gebruikt om afval te dumpen. Zo ging dat nu eenmaal, tot aan het einde van de vorige eeuw. Je had als samenleving afval en dat moest je ergens kwijt. Kwam niet zo nauw.” Tot in de jaren ‘50 is de vuilnisbelt gebruikt.

,,En ja, ik ken de verhalen van buurtbewoners die ervan overtuigd zijn dat er helemaal geen afval ligt. Het zijn de verhalen die je overal hoort. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb het mijn opa gevraagd en die weet van niks…’ Meestal zeg ik dan dat er vóór opa ook mensen leefden in het betreffende gebied. En dat die ook hun afval kwijt moesten. Minder dan in de moderne tijd, maar ook zij moesten het ergens laten. En kijk, je vindt hier van alles. Van oude Maggi-flesjes tot lege kokosnoten. We proberen het zo goed mogelijk op te ruimen en af te voeren. En tegen de taluds van de uitgebaggerde binnengracht komt straks schone grond.”

‘Aannemen’

Veel antwoorden levert het graafwerk aan de Zandstraat niet op. ,,Maar dat kan ook niet”, vertelt Twan van Rooij. Dan zou je het hele gebied moeten afgraven en dan nog is het maar de vraag wat voor conclusies je kunt trekken. En archeologie blijft vaak voor deel ook ‘aannemen’. Een honderd procent waarheid krijgt je eigenlijk nooit. Maar dat maakt ons werk ook wel weer boeiend, Je moet steeds verbanden blijven leggen aan de hand van wat je vindt en ontdekt. Om zo tot een reconstructie te komen.”

Wethouder Gijs van Leeuwen (voorgrond) bekijkt met de Bolwerkers, de vaste onderhoudsmedewerkers van de Stadswallen, het werk aan Zandstraat.

De meest opmerkelijk vondst tijdens de opgravingen is die van een molensteen. ,,Hier in de Zandstraat heeft vroeger een molen gestaan en deze voldeed kennelijk niet meer. Waarschijnlijk in stukken gebroken tijdens het malen en vervolgens maar in de gracht gegooid. De andere helft zal ook wel ergens liggen. En wat ik ook mooi vind om te zien – en dat tref je overal aan – is de laag van wat ik altijd noem het Interbellum. De periode van rond 1920 en 1930 waarin de weggeworpen materialen plotseling heel anders waren. Wat puin, hout. Dat soort dingen. Grover spul, waardoor de laag herkenbaar is.’

Pijpleiding

De sanering van de binnengracht – inclusief het afvoeren van de vaak met asbest verontreinigde grond – duurt nog tot eind juli 2021. Dan moet de functie van de binnengracht - water dat weer doorstroomt en weer onderdeel vormt van het ecosysteem in en om het park – in ere zijn hersteld. Na het schoonmaken van de grond worden de herstelde taluds van de gracht eerst ingezaaid met gras. Dat is het wachten tot het gras opkomt voordat de gracht weer vol water wordt gezet. Het gras moet namelijk voorkomen dat de taluds uitspoelen.

De connectie met het Gatje van Opa komt weer op de oorspronkelijke plaats. Tussen de Zandstraat en de Kindertuin ligt een buis die in de vorige eeuw nog zorgde voor de doorstroming. Die verbinding krijgt een tweede leven. De binnengracht ter hoogte van restaurant La Provence lijkt daarom ‘doodlopend’, maar is dat straks in ecologisch opzicht zeker niet. Namelijk zodra de pijpleiding tussen vernieuwde binnengracht en het Gatje van Opa in ere is hersteld.

Eiken

Het ‘nieuwe’ tracé van de binnengracht langs de Zandstraat is ook een klein beetje verlegd, richting Zandstraat. Dat is gedaan om de oude eiken die aan de overzijde van de gracht aan de rand van park staan meer ruimte te bieden. De wortelvertakking van deze bomen is in de loop van de jaren wat in de knel gekomen en door de verlegging van het tracé krijgen deze monumentale bomen nu weer meer ‘bewegingsvrijheid’ en levensruimte.

Het werk aan de binnengracht, gezien vanaf de kant van de Kindertuin.