Uitslaande brand verwoest leegstaande woning in Hoenzadriel

Video Opnieuw branden in Poederoij­en omgeving: caravan vol autobanden gaat in vlammen op

POEDEROIJEN - De brandweer is woensdagavond in Poederoijen en dorpen in de omgeving opnieuw verschillende keren in actie gekomen. Meerdere branden startten wederom in Nederhemert en Poederoijen, waar onder meer autobanden werden aangestoken. Bij de incidenten is niemand gewond geraakt.

30 december