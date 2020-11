Uitspraak in vleeszaak: werkstraffen en boetes voor verkoop deels bedorven partij aan minima

Video Kleedka­mers van voetbalver­e­ni­ging BZC Brakel volledig afgebrand, ook vrachtwa­gen vat vlam

12 november BRAKEL/ZUILICHEM - In Brakel en Zuilichem hebben in de nacht van woensdag op donderdag kort na elkaar twee branden gewoed. Aan de Kweldijk, tussen Zuilichem en Brakel, stond een geparkeerde vrachtwagen in brand en even later vatte een deel van het sportcomplex van voetbalvereniging BZC Brakel vlam.