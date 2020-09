Uitvaartbedrijf nestelt zich tussen politie en brandweer

Geen drie weken cel, maar 40 uur taakstraf voor geweld tegen agent bij De Lucht

12 augustus DEN HAAG/BRUCHEM - Een man die in 2018 geweld gebruikte bij zijn arrestatie bij tankstation De Lucht-West bij Bruchem is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur. De rechtbank had de man eerder veroordeeld tot 3 weken celstraf.