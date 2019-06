Undercoveractie tegen Helmondse moordverdachte toegestaan, aldus rechtbank

De officier van justitie pakte in de procedurele zitting donderdagochtend uit met veel steunbewijs. Ad K. had zijn verhaal zeker niet alleen tegen de undercovers verteld. Zijn vriendin noemde hem een moordenaar, hij zei tegen haar dat hij mogelijk veel jaren zou moeten ‘zitten’. Een vriend hoorde hem praten over flashbacks van een moord. En ook tegen een ex had hij gezegd dat hij iemand had vermoord. Dat was ‘niet leuk’, en draaide om een handelsfout die uitliep op een ruzie.

‘Emotioneel kwetsbaar’

Bij de Mr. Bigmethode zet de politie undercover-agenten in als zogenaamd zware criminelen die op zoek zijn naar een nieuwe partner. Deze moet dan eerst open kaart spelen. Ad K. zou voor ‘Patrick en Sanne’ vals geld kunnen smokkelen met een zeiljacht en kreeg dan geld. Hij zei toen dat hij drugscrimineel Patrick van Dillenburg in 2002 ‘voor zijn kop had geknald’. Meteen na zijn arrestatie in februari trok hij dat weer terug. Als junk zou hij alles zeggen voor geld.

Advocaat J. Gerbrandy wilde de hele rechtszaak van tafel omdat het OM volgens hem een veel te zwaar middel had ingezet. Ad K. is emotioneel en financieel kwetsbaar. Ook zouden zijn mensenrechten in het geding zijn door dit zware middel. Hij sprak van een langdurig psychologisch spel en uitlokking. Het OM verwachtte het bezwaar al, maar vond het veel te vroeg in het proces komen. De rechtbank was het daar mee eens. Ze wil meer informatie voor een definitieve beslissing maar het dossier is nog niet klaar.

Vermist

Ad K. (49) is geboren in Gemert en woonde de laatste tijd in Helmond. Daarvoor zat hij een tijd in Amsterdam. Hij werd eind februari opgepakt op de woonboot van zijn vriendin in Nederhemert. Een maand later ging ook een man (59) uit Noordwijkerhout in de boeien. Het OM verdenkt hem van moord op Patrick van Dillenburg en het verbergen van diens lichaam.

Patrick van Dillenburg liep op 2 januari 2002 na een telefoontje zijn huis in de Amsterdamse Jordaan uit. Hij (38) zou zo terugkomen, maar dat gebeurde niet. Pas na een paar dagen meldde zijn vriendin hem als vermist; hij bleef wel vaker opeens een paar dagen weg. Onderzoek leerde de politie al snel dat Van Dillenburg in de drugshandel zat. Een paar dagen voor zijn verdwijning zou Ronnie Brunswijk de taxi van Van Dillenburg hebben geramd toen hij onderweg was naar Schiphol met cocaïne.

Quote Ik ben een junk, al zeker dertig verslaafd aan harddrugs en had het geld hard nodig. Daarom verzon ik een verhaal Helmonder Ad K., verdachte in moordzaak

De Helmonder vertelde de undercover-agent dat hij Van Dillenburg ‘voor zijn kop had geknald en onder beton had weggewerkt’. Later had hij hem had opgegraven en 'door de shredder gegooid’. De politie hoorde ook van andere bronnen over beton en de shredder. Tegen een vriend gebruikte K. dezelfde bewoordingen, en dat het ging om een dubbele portie drugs.

Ad K. vertelde nu de rechters zelf dat hij ‘helemaal niks met de moord te maken heeft'. Hij had zijn verhaaltje afgedraaid tegen de undercover-agent omdat die enkel bang was voor bewijs en dat zou laten verdwijnen. Deze ‘Patrick’ kende corrupte agenten die Ads naam uit het systeem konden poetsen. Als Ad vals geld naar Portugal smokkelde, zou Patrick twee ton investeren in een restaurant in Cambodja, een droomwens van K. Huilend zei de Helmonder al dertig jaar verslaafd te zijn en dat geld hard nodig te hebben. Hij bood excuses aan aan de familie van Van Dillenburg voor wat hij hen had aangedaan.

Tapes