Uniek jaarboek Cambium: geen schoolfoto's maar ‘thuisselfies’

Een jaarboek met 'bezielde' foto's. Dat schrijft rector- bestuurder Hanneke Koster van het Cambium College in het @Home jaarboek 2020. Het is een jaar waarin alles anders is. De eindexamenleerlingen maakten zelf maar een boek vol kleurrijke selfies en pakkende teksten.

In de hangmat

Zoals van havo-5 leerling Bjorn de Vries: 'Een goede buur is het halve proefwerk', zo schrijft hij onder zijn foto, waarop hij lachend met enkele studieboeken achter zijn pc zit. Job Gorlee, vierdejaars tl-leerling, ligt luierend in een hangmat tijdens zijn 'ontspannen eindexamenjaar'. Job Quick is ijdel genoeg om pas een foto te maken na zijn kappersbezoek; hèt grote nadeel van de quarantaine, zo vindt hijzelf.

Huisdier

Volledig scherm Een van de pagina's uit het jaarboek van het Cambium College. © BD Het glossy jaarboek staat zo vol bijzondere teksten en foto's. Veel leerlingen kozen voor een foto met hun huisdier, zo poseert Anne van den Hoven met haar kat Joey en Brian van Hoof met zijn hond Trui. Het boek is verder aangevuld met klassenfoto's en het kerstgala op locatie De Waard.

Zelfs de leerkrachten laten zich thuis fotograferen achter hun laptop; al dan niet met huisdieren of kinderen. Fotograaf Gerrit Groeneveld zag vanwege de coronacrisis aanvankelijk nog belemmeringen bij het maken van jaarboek. Tijdens de schooluren de mooiste foto's te schieten lukte immers niet, omdat leerlingen maanden niet naar school mochten.

Midden in de nacht

,,Ik maak al zeker vijftien jaar het jaarboek, dat doe je vooral voor pa en ma, die kijken met trots in zo'n boek. Leerlingen zelf waarderen zo'n boek pas jaren later." Even wordt gedacht aan een digitale versie, maar de keus valt toch op een echt boek. ,,Ik werd een keer midden in de nacht wakker met een goed idee. Om het echt volledig anders te doen en leerlingen zelf thuis foto's te laten maken. Van hoe ze thuis hun schoolwerk deden."

Na eindeloos mailen ontvangt Groeneveld uiteindelijk zo'n 300 foto's van de leerlingen van het Cambium College. Kiekjes van eindexamenleerlingen die zo mooi laten zien hoe ze thuis omgingen met de maandenlange lockdown en de online lessen. Het boek vormt zo een uniek tijdsdocument van de coronacrisis.

Met de auto

Het jaarboek wordt uitgereikt bij de diploma-uitreiking, die dit jaar op Amerikaanse leest is geschoeid naar het idee van een drive-in bios. De locatie aan de Oude Bosscheweg (De Waard) beet dinsdag 30 juni het spits af. Alle leerlingen kwamen per auto. Om beurten kregen ze daarna hun diploma uitgereikt bij een ontvangstboog die feestelijk is versierd met foto's en ballonnen.

Op de locatie aan de Courtine (Buys Ballot) gaat het er 1, 2 en 3 juli iets anders aan toe. Daar komen leerlingen ook met de auto, en al die auto's krijgen een plekje op het sportveld. Een voor een komen de leerlingen naar voren om hun diploma op te halen. Dit is allemaal te volgen op een groot beeldscherm.

Volledig scherm Ook de dag van de uitslag verliep dit jaar anders. Docenten gingen persoonlijk langs bij alle geslaagden. © BD