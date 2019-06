Vaccinatiegraad moet in Zaltbommel omhoog

Is gemiddeld in Nederland meer dan 90 procent van de kinderen ingeënt, in Zaltbommel blijft dat percentage steken op 81 procent. En daar maakt de lokale politiek zich zorgen over, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Zeker omdat volgens gezondheidsorganisaties een dekking van 95 procent nodig is om groepsimmuniteit tegen besmettelijke ziektes te bereiken.

Niet alleen het geloof

De zorgen over de lage vaccinatiegraad kwamen boven drijven tijdens het agendapunt over de begroting 2020 van de GGD Gelderland-Zuid, waar ook Zaltbommel onder valt. Het was SGP-raadslid Liza Biesheuvel die over het inenten van kinderen begon. Het is algemeen bekend dat een deel van zijn achterban vanuit geloofsovertuiging afhaakt. ,,Maar", zo zei Biesheuvel, ,,dat geldt niet voor iedereen. De meningen zijn verdeeld en bovendien ligt de lage vaccinatiegraad niet alleen aan ons", zo nuanceerde hij het beeld over Zaltbommel. ,,Er komen ook hier steeds meer anti-vaxxers, en arbeidsmigranten zijn ook niet altijd ingeënt.”

Biesheuvel benadrukte dat hij iedereen de ruimte wil geven om een eigen afweging te maken. ,,Maar dat moet dan wel op basis van betrouwbare informatie gebeuren. Op internet staan ook veel dingen die niet kloppen. Wij moeten zorgen voor goede voorlichting.”

‘Weigeraars persoonlijk benaderen’

Nico van Wijk (PvdA/GroenLinks) deed daar een schepje bovenop. ,,Die 81 procent is bedreigend. Ik heb er eerlijk gezegd best begrip voor als instellingen niet-gevaccineerde kinderen weigeren, ook al is dat in strijd met de wet. Waarom mensen niet vaccineren, of dat nou op basis van de Bijbel of op basis van internet is, boeit me niet. Er moet gewoon meer geprikt worden. De GGD zou iedereen die nee zegt persoonlijk moeten benaderen.”

Witte vlekken