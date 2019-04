Van alles wat in Waluwe III Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Woningen, scholen, binnensport, een gezondheidscentrum en nieuwbouw voor Pand 9. Sommige zaken voor de derde en laatste fase van de Zaltbommelse nieuwbouwwijk Waluwe staan er al of zijn in ontwikkeling, maar er moet ook nog veel uitgewerkt worden. Hoogste tijd om na te denken over het geheel.

Burgemeester en wethouders hebben inmiddels de stedebouwkundige structuur voor Waluwe III vastgesteld. Eind dit jaar gaat het bestemmingsplantraject van start. ,,Want we willen natuurlijk wel dat er samenhang in de wijk is", legt wethouder Gijs van Leeuwen uit. ,,Opvallend is de groene parkzone, die de verschillende delen met elkaar verbindt.”

Pand 9

Want in de Waluwe III gebeurt straks meer dan wonen. Zo staan er langs de rand al twee middelbare scholen (Cambium en Gomarus) en binnenkort komt daar nog praktijkschool De Brug bij. Ook komt hier het nieuwe binnensportcomplex, met sporthal en zwembad. Op termijn verdwijnt Pand 9. Dit voormalige schoolgebouw wordt nu gebruikt door allerlei maatschappelijke instanties, zoals de voedselbank en de kringloopwinkel. Omdat Pand 9 te slecht is om te behouden en hier huizen gepland zijn, onderzoekt het college of er een nieuw ‘verzamelgebouw’ kan komen. Daarvoor is ook al een plek bedacht: in de slingerbocht van de Hogeweg, waar het tevens het geluid van de A2 tegen kan houden.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dat ook kart- en bowlingbaan American Roadhouse weg gaat, is al langer bekend. Op die plek komt nieuwbouw voor de Zaltbommelse dependance van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, voor een gezondheidscentrum (huisarts, apotheek enz.), voor (zorg)appartementen en huizen. Voor dit plan is er woensdag 10 april een informatiebijeenkomst, waarvoor omwonenden en betrokkenen zijn uitgenodigd.

Elders in Waluwe III is ook nog volop ruimte voor woningbouw. Die vlakken zijn in de stedenbouwkundige structuur ook al aangegeven, maar volgens wethouder Van Leeuwen ‘nog niet in beton gegoten’. Concrete plannen worden pas ontwikkeld als het bestemmingsplan is vastgesteld.