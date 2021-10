Van Heemstraweg drie weken dicht tussen Rossum en Beneden-Leeuwen; omrijden via A15

Klap op de kin pakte heel slecht uit, maar OM vindt zware mishande­ling niet te bewijzen

21 september ZUTPHEN/ZALTBOMMEL – Was het een doelbewuste afrekening of was het een tragisch afgelopen daad uit noodweer? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak tegen de 28-jarige H.M., die op 28 februari 2020 een plaatsgenoot knock-out sloeg voor het huis van zijn moeder in de Spellewaard in Zaltbommel.