Van Heemstraweg nog tot middernacht dicht; Heerwaarden heeft weer gas en stroom

,,Door het gaslek is een sinkhole onder het fietspad bij de Van Heemstraweg ontstaan. In dit gat moet zand om het opnieuw te bestraten. Vandaar dat het langer duurt’’, zegt een woordvoerder.

Zonder stroom

Inwoners van een deel van Heerewaarden zaten sinds donderdagmiddag zonder stroom. Dat is ontstaan nadat bij graafwerk voor glasvezel langs de N322 ter hoogte van de Huizendijk een gasleiding werd geraakt. Uit voorzorg is de elektriciteit afgesloten. De hulpverleners hebben de situatie rond 16.30 opgeschaald om het probleem de kop in te drukken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is een hoofdgasleiding geraakt en heeft het herstel daardoor veel voeten in aarde. Het verkeer op de Van Heemstraweg (N322), een belangrijke verbindingsweg tussen de Bommelerwaard en het land van Maas en Waal, ondervindt hinder. Tussen de rotonde ter hoogte van de Variksestraat en het tankstation van Tinq is de weg afgesloten. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden over de A2 of A15.