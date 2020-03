Van Opzeeland Hedel overgenomen; bedrijfsnaam verdwijnt na 75 jaar

Verplaat­sen kazerne Hedel blijft op het verlang­lijst­je van Maasdriel staan

4 maart HEDEL - Of het er van komt is de vraag, maar het is en blijft de wens van de gemeente Maasdriel om de brandweerkazerne van Hedel te verplaatsen om op die plek woningen te kunnen bouwen. ,,We hebben goede hoop dat het lukt als we over vier jaar aan de laatste fase van de nieuwe wijk De Groene Akkers gaan beginnen.”