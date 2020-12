Van schetsjes als therapie tot stripboek over burn-out

Wie het heeft meegemaakt, kan erover meepraten: de verwarring, de stress, de weigering om het te accepteren en het onbegrip bij de omgeving. Ook Zaltbommelaar Michiel Krijger (57) raakte vorig jaar overspannen en leek de grip op het leven van alledag kwijt te raken.

Tot hij zijn tekenpen pakte en zijn gevoelens begon te uiten in cartoons. Bij stukjes en beetjes werden zaken duidelijker en kreeg hij de boel bij zichzelf onder controle. Zijn cartoons zijn de basis voor een doorlopend stripverhaal dat onlangs in boekvorm (38 pagina's) is verschenen onder de titel Ik, mezelf, en mijn buitengewoon bijzondere burn-out.

Jankend op de motor

,,Het begon met het overlijden van mijn vader", blikt Krijger terug. ,,Hij woonde twee straten verder en ruim vier jaar waren we druk met de mantelzorg. Na zijn dood kwam er een soort gelatenheid over me. Alle bevlogenheid was verdwenen. Ik werk al tien jaar met plezier als docent bij De Sonnewijser, een school voor voortgezet special onderwijs in Oss. Doorgaans ging ik er met de motor naartoe. Toen ik op een ochtend jankend op de motor zat, wist ik dat het mis was." De huisarts en de bedrijfsarts waren het al snel eens: het was een burn-out. Thuisblijven, de batterij opladen en de balans tussen hoofd en hart herstellen, was het advies.

Talent

Maar hoe doe je dat?,,Gelukkig heb ik en creatieve geest. Ik denk in beelden. Tijdens vergaderingen wil ik nog weleens tekeningetjes maken om een beter inzicht te krijgen in ingewikkelde onderwerpen." Dat talent leek hem ook in de nieuwe situatie van pas te komen. ,,Door snelle schetsjes te maken van mijn negatieve gevoelens en ervaringen, kon ik ze loslaten." Het bleek een goede therapie.

,,Pas later kwam ik op het idee om de beelden aaneen te rijgen tot een doorlopend verhaal", vertelt de geboren westerling die al een halve eeuw in de Waalstad woont, getrouwd is met een Bommelse en twee dochters heeft. Als metafoor voor zijn beleving koos hij een voetreis vol beklimmingen en afdalingen door heuvel- en berglandschappen.

Bedrijfsarts

Via een speciale site kunnen lezers tijdens het lezen bijpassende muziek beluisteren, veelal bekende evergreens die aansluiten op de tekst en de beelden. ,,Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik ook anderen die in hetzelfde schuitje zitten ermee wil helpen." Zijn bedrijfsarts, die regelmatig met de problematiek te maken heeft, moedigde hem tijdens het schrijfproces aan. Op haar website staat een korte preview als aanbeveling.

Nadat Krijger een jaar thuis is geweest, gaat hij nu weer voor vijf dagen aan de slag. Het beeldverhaal is te bestellen via burn-outstrip.nl en is te koop bij Bruna in Zaltbommel.