Van schilderij tot beeldje en nu ook in een boek: Bommelaertje vestigt zich in de stad

Het begon met een groot en kleurrijk schilderij van een schattig meisje, dat in de veel te grote pumps van haar moeder staat. Een beer met een geruite jas in haar ene hand, de Bommelse toren als muts op haar hoofd, bloemen uit de kassen in haar andere hand, en de Bommelerwaardse kastelen die als bouwblokken aan haar voeten liggen. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet.

Icoon

Karen de Bondt (56), die interieurontwerper is maar ook hardloopcoach en kunstenares, schilderde het doek in de aanloop naar het Cultuurfestival Bommelerwaard 2019. ,,Ik vond dat Zaltbommel een icoon verdient, een herkenbaar figuurtje. Het is dit meisje geworden en ik heb haar Bommelaertje genoemd.”

Van Bommelaertje heeft de Bondt inmiddels ook een bronzen beeldje gemaakt, dat ze in beperkte oplage verkoopt. Er zijn ansichtkaarten en nu verschijnt ze ook in boekvorm. ‘De verhalen van Bommelaertje’ is bedoeld voor jonge kinderen en leent zich uitstekend om samen te lezen.

In de Bommelerwaard

De Bondt tekende niet alleen de illustraties zelf maar schreef ook de verhaaltjes. Die gaan overigens niet zozeer over het meisje zelf, maar over wat er in haar omgeving gebeurt. In de Bommelerwaard dus. Zo'n verhaaltje kan ook zomaar leiden tot een bezoekje aan de betreffende plek. Zo staat er een verhaaltje in over het Stadskasteel. Als je dat gelezen hebt, wil je eigenlijk meteen gaan kijken.

De presentatie van het boek is in Bruna aan de Waterstraat, op de eerste dag van de Kinderboekenweek: woensdag 30 september. Om 15.00 uur leest De Bondt daar voor aan een groepje kinderen van vijf tot acht jaar. Aanmelden kan bij Bruna.

Serie

De Bommelse kunstenares heeft overigens grootse plannen met Bommelaertje. ,,Ik ga er een serie van maken. Die begint iedere keer met een schilderij en eindigt met een boek. Nummer twee is al in de maak. Ook werk ik aan een groter beeld. Waar dat komt te staan? Ergens in de stad zou natuurlijk het leukste zijn, maar als dat niet lukt, zet ik haar in de tuin.”