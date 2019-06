Van ‘treurnisdal’ Maaszicht naar hoogwaardig chaletpark

Resort aan de Maas: miljoenen­in­ves­te­ring in camping Maaszicht in het verschiet

26 juni KERKDRIEL - Camping Maaszicht kan veranderen in Resort aan de Maas. Ondernemer Jarno Goesten (De Arend Horeca- en Projectinrichters) en recreatiebedrijf EuroParcs willen miljoenen investeren. Maar alleen als de gemeenteraad de plannen vandaag op de valreep meeneemt in de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. EuroParcs en Goesten willen de camping per se per 1 juli overnemen. Zo niet, dan is er geen deal.