Van triest dierenpark naar een pareltje midden in het dorp

AALST - De kinderboerderij in het centrum van Aalst onderging een metamorfose dankzij twee enthousiaste vrijwilligers. Vandaag is de feestelijke opening.

Er moest de laatste maanden veel werk worden verzet, maar het Aalsterse dierenverblijf mag weer gezien worden. Het terrein, waar een allegaartje van beesten doorgaans rondscharrelde in de modder, is grondig aangepakt. Een drainagesysteem onder de grasmatten zorgt dat de nieuwe bewoners droge voeten houden en het oude nachtverblijf is vervangen door een gepotdekselde schuur in landelijke stijl.

Kinderboerderij 2.0

In de schuur staat onder meer een filtersysteem, waardoor de ruim bemeten vijver altijd gevuld is met fris water. Een kleiner bouwwerk, geïnspireerd op een hooiberg, zorgt dat de dieren kunnen schuilen bij nat weer. Het perceel is voorzien van nieuw hekwerk en is verdeeld in drie afzonderlijke weitjes. De kinderboerderij 2.0 is iets kleiner dan de oude versie omdat het voorste gedeelte moest plaatsmaken voor 6 parkeerplekken.

Voor de inrichting van het parkje tekenen twee Aalstenaren, Pedro Karbet en Diederick Bouman (beiden 46). Ze wonen ieder op steenworp afstand van het perceel. Het zware werk is achter de rug en de dieren zijn gearriveerd. ,,We hebben eendjes gehaald”, vertelt Karbet. ,,Allemaal bijzondere rassen. Het zijn 5 koppeltjes.” Hij pakt een lijstje met namen erbij en leest voor: ,,Mandarijn- en carolina-eenden, roodschouder-, versicolor- en kastanjetalingen”. De nieuwkomers delen hun waterpartij met 80 siervissen, die eerder zijn losgelaten.

Geitjes moeten nog wennen

In een weitje staan twee jonge geitjes te mekkeren. “Ze moeten nog wennen, maar dat komt wel goed”, aldus Bouman. Veel andere bewoners komen er niet. ,,We halen nog twee konijnen op, een Franse hangoor en een blauwe Wener. Daarna misschien nog en paar kippetjes, maar daar houden we het bij.” Wel zijn er plannen voor de bouw van een volière in het najaar. ,,De fundering ligt er al”, wijst Karbet. ,,Het lijkt ons mooi om in de kooi straks kanaries en parkieten te zetten.”

Quote Veel kippen en konijnen waren gedumpt door mensen die er vanaf wilden. Gebeurt dat weer, dan halen we ze direct weg Diederik Bouman, Dierenparkje Aalst

Met de voltooiing van het project zit het er nog niet op voor het tweetal. Ze gaan vanaf nu ook de dagelijkse verzorging van de dieren op zich nemen. Voor Diederick Bouman is dat niet nieuw. De afgelopen vijf jaar zorgde hij - samen met anderen - dat ze op tijd hun natje en hun droogje kregen. Van de ‘oude’ dierenploeg keert er overigens niet een terug. Ze zijn elders ondergebracht. ,,Veel hanen, kippen en konijnen waren over het hek gedumpt door mensen die er vanaf wilden”, weet de dierenliefhebber. ,,Gebeurt dat weer, dan halen we ze direct weg.” Over openstelling wordt nog nagedacht. ,,Als we vrijwilligers kunnen vinden om een oogje in het zeil te houden, kunnen we dat wellicht een paar uur per week regelen.”

Dierenmishandeling

Over het Aalsterse dierenparkje is veel te doen geweest. Het verkeerde al lange tijd is slechte staat. Op verzoek van de dorpsraad hebben deskundigen zich enkele jaren geleden over de zaak gebogen. Zij concludeerden dat het terrein overbevolkt was, dat er diersoorten door elkaar liepen die ziekten op elkaar konden overbrengen en dat de faciliteiten beneden peil waren. Ze spraken zelfs over ‘dierenmishandeling’. Het heeft daarna nog lang geduurd voor de zaak werd aangepakt. Dat gebeurde onlangs in combinatie met de herinrichting van de straat. ,,De Dorpsraad Aalst stelde een budget beschikbaar en neemt het beheer nu op zich", aldus voorzitter Corné van Horssen.

Nieuwe naam

Zaterdag 17 juli is de feestelijke opening, van 13.30 uur tot 16.00 uur. Wethouder Adrie Bragt onthult dan een bord met de nieuwe naam, er is koffie, en voor de kinderen is er onder meer ranja en een springkussen.