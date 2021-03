Vangnet voor wie door corona hypotheek, huur, gas, water en licht niet meer kan betalen

,,We trekken samen op met Maasdriel omdat we dat ook al doen op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding", zegt de Zaltbommelse wethouder Adrie Bragt. ,,TONK is het allerlaatste vangnet voor degenen die uit geen enkele andere hoek hulp kunnen krijgen. De focus ligt daarbij op woonlasten. We moeten er voor zorgen dat mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Je geen zorgen hoeven te maken over het dak boven het hoofd van je gezin, helpt om weerbaar te blijven en om vooruit te kijken. We hebben echter geen idee hoeveel mensen in de Bommelerwaard in dit schuitje zitten.”