Vanwege corona afgegrendeld Leyenstein komt in beweging dankzij Nick en Bram

VIDEOKERKDRIEL - ‘Gimme, gimme, gimme a man after midnight’, schalt het uit de gettoblaster op de binnenplaats van verzorgingshuis De Leyenstein in Kerkdriel. Buurtsportcoaches Nick Linnenbank en Bram van Geffen proberen de aandacht te trekken van de bewoners voor een klein halfuurtje ochtendgymnastiek. En om het herkenbaar te houden hebben ze gekozen voor muziek die populair was toen de mensen in De Leyenstein 40 of 50 jaar oud waren.

Het was nog wel even een dingetje om de geluidsapparatuur aan de praat te krijgen, want De Leyenstein zit potdicht. Een overkapping is zelfs afgezet met rood-witte linten om duidelijk te maken dat er écht niemand naar binnen of naar buiten mag. Dat bezoek tijdelijk niet is toegestaan is zwaar voor de mensen die hier wonen. ,,Maar ze slaan zich er dapper doorheen", vertelt een medewerkster die de ochtendgymnastiek aangrijpt om even een sigaretje te roken.

De tekst uit het liedje van Abba blijkt heel toepasselijk. ‘There’s not a soul out there, no one to hear my prayer’. Er is niemand te bekennen, niemand die mijn schietgebedje hoort.

Ik heb geen flesje, wel een banaan

,,Pak een flesje water om wat gewicht te hebben tijdens de oefeningen”, roept Linnenbank door de microfoon. ,,Ik heb geen flesje, alleen een banaan”, is een reactie vanaf een van de balkons. De zon schijnt en achter ramen en op balkons komen aardig wat armen en benen in beweging.

‘We are family echoot het tussen de gevels. Ook wat de meiden van Sister Sledge zingen is treffend voor de situatie. ‘High hopes we have for the future, no we don’t get depressed’. We hebben hoge verwachtingen van de toekomst en we raken niet in een dip.

