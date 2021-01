Voorbereiding op Kaapstad

De Two Rivers Marathon is een aantal jaren geleden ontstaan als voorbereiding op de Two Oceans Marathon die jaarlijks met Pasen in Kaapstad wordt gelopen. Daar deden twee streekgenoten aan mee, die ook hardloopreizen naar Afrika organiseren. Een marathon eind januari, dicht bij huis, is een goede voorbereiding op Kaapstad, zo was toen de gedachte.