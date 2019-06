Vastgebonden hond gevonden op natuurgebied in Kerkdriel

Mogen compostbe­drij­ven blijven doen wat ze al jaren doen? Maasdriel schakelt hulp in

6:14 KERKDRIEL - Gaat Maasdriel in het bestemmingsplan buitengebied vastleggen en toestaan wat compostproducenten als Hooymans en Peffer al jaren doen of niet? Op die vraag moet nog voor de vaststelling van het plan op 26 juni duidelijkheid komen. De Maasdrielse raad neemt daarvoor, in overleg met de compostbedrijven, een onafhankelijke consultant in de arm.