Veehouder bijt in zand in drugsafvalzaak en moet fikse dwangsom ophoesten

De Raad van State is het niet eens met de ex-veehouder dat de onderzoeken die hij heeft laten doen voldoende waren om aan te tonen dat er geen drugsafval (meer) in de mest zat, of in de bodem rondom de stal, zo blijkt uit een einduitspraak. De ex-veehouder ligt al een paar jaar overhoop met de gemeente West-Betuwe na het oprollen van een drugslaboratorium in één van zijn stallen aan de Heerkensdreef in juni 2019.