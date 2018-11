Veel humor, zang en dans in BommelRevu ’nieuwe stijl’

ZALTBOMMEL - In november 2019 is er weer een BommelRevu, en iedereen kan meedoen.

Achter de schermen is er al veel werk verzet, maar voor de mensen die graag mee willen spelen in de BommelRevu 2019 begon de voorpret donderdagavond. In Het Hof in Zaltbommel onthulden het deels vernieuwde bestuur, het nieuwe schrijversduo Fred Kolkman en Hans de Beus, en nieuwe regisseur Minke van Hoof wat in grote lijnen de bedoeling is van dit lokale theaterspektakel dat eens in de drie jaar wordt opgevoerd. Iedereen kan meedoen, en over een jaar moet er een voorstelling staan die in De Poorterij vijf keer een volle zaal trekt.

Tipje

Het wordt volgens voorzitter Jeroen Merks anders dan anders. ,,De BommelRevu bestaat 33 jaar. Daar zijn we trots op en daar bouwen we op verder, maar we willen ook vernieuwen.” Kolkman en De Beus lichtten vervolgens een tipje van de sluier op. Zij zijn al bijna klaar met schrijven. ,,Het verhaal dat zich uiteraard afspeelt in Zaltbommel heeft een rode draad en losse sketches. Met veel zang en dans, niet apart dit keer, maar geïntegreerd in het stuk. Veel humor, maar af en toe ook een serieuze noot. En we willen de vaart er flink inhouden.”

Regisseur Minke van Hoof heeft er zin in. Ze woont in Utrecht en studeerde negen jaar geleden in Tilburg af aan wat toen nog de Academie voor drama heette. Ze werkt nu als theaterdocent en regisseur. ,,Ik houd heel erg van komedie en ben enthousiast over het script. En ik heb ervaring met grote groepen en met alle leeftijden.”

Aanmelden