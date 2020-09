Veel oponthoud van 2 tot 5 oktober door afsluiting A2 tussen Deil en Empel

Zaak granaat­gooi­er Kerkdriel voor het eerst voor de rechter; man (20) uit IJssel­stein verdacht

6 september KERKDRIEL/IJSSELSTEIN - De 20-jarige man uit IJsselstein die dit voorjaar door de politie werd aangehouden, blijkt degene te zijn die verdacht wordt van het gooien van een handgranaat naar een appartementencomplex in Kerkdriel. Dinsdag 8 september buigt de rechtbank in Arnhem zich voor het eerst over de rol die de verdachte in de zaak speelt.