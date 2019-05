Veelgeprezen TorenTuin in vesting Zaltbommel na twee jaar weer open

Omdat het terrein bestemd was voor woningbouw, lag er wel de afspraak dat dit groene stukje in de vesting uiteindelijk weg moest. Maar toen Woonlinie in 2017 aan de slag wilde, was iedereen het er over eens: de TorenTuin is te bijzonder om op te heffen. Na veel passen en meten lukte het om een perceel vrij te houden en nu de huizen klaar zijn, is het tijd voor een nieuwe start. ,,We hopen dat mensen weer met ons mee willen doen en dat ook de nieuwe buren enthousiast zijn”, aldus initiatiefneemster Carien van Boxtel.