Veer Zaltbommel kan niet varen vanwege problemen met schip

Gered orgel ingewijd met gezongen mis in Sint-Martinus­kerk Zaltbommel

29 juni ZALTBOMMEL Herenensemble Franciscus Vocalis luidt dit weekend een nieuw hoofdstuk in voor een bijna tweehonderd jaar oud muziekinstrument. Tijdens de eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel zingen de mannen tijdens de eucharistieviering een tweestemmige mis. Daarbij worden ze begeleid op een koororgel dat recent is gered.