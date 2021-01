Veerdiensten zien omzet door corona kelderen

Kopers uit de Randstad helpen prijzen huis in Rivieren­land op te drijven

19 januari ZALTBOMMEL - Kapitaalkrachtige huizenkopers uit de Randstad hebben Rivierenland ontdekt. Mede daardoor is de vraag naar koophuizen in de regio afgelopen jaar sterk gegroeid, terwijl het aanbod met 10 procent is afgenomen. In de Bommelerwaard strijken zelfs mensen uit Den Bosch neer. ,,Dat heb ik in ruim 20 jaar nog nooit meegemaakt", zegt makelaar Marion Blom.