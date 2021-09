Veertig boerderijen in Zaltbommel zouden met kleine windmolen genoeg stroom voor zichzelf kunnen opwekken

video+update Zeer grote brand verwoest gebouw bij Tantratem­pel, woning met rieten kap gered

29 augustus VARIK - Een pand bij de Tantratempel aan de Waalbandijk in Varik is zondagmiddag door brand verwoest. Het hoofdgebouw van de tempel is gespaard gebleven. Het vuur dreigde over te slaan naar een rietgedekte woning, maar ook die bleef grotendeels buiten schot. Het ging om een zeer grote brand. De rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien.