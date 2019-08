Velddriel huldigt wereldkampioen BMX Twan van Gendt

UPDATE West Betuwe komt met tegemoetko­ming voor incontinen­tie­af­val

6 augustus GELDERMALSEN - Inwoners van West Betuwe die incontinentieafval kwijt moeten in ondergrondse containers kunnen van de gemeente een tegemoetkoming in de extra kosten krijgen. De tijdelijke regeling geldt tot eind 2019. De vergoeding is 52 euro.