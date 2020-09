Velddrielenaar blijft erbij: ‘Ik heb niets te maken met hennepkwekerij’

De man verhuurde in zijn pand woonruimte aan meerdere arbeidsmigranten. In januari 2018 ontstond er brand in een van de kamers en ging het monumentale pand voor een groot deel in vlammen op. Politie en brandweer ontdekten op de eerste verdieping in twee andere kamers een hennepkwekerij met zo’n 300 planten. Uitgerekend van de twee huurders van deze kamers had de Velddrielenaar geen gegevens of huurcontract. Ze zouden de huur elke maand in een envelopje in zijn brievenbus hebben gedaan. De 69-jarige, die zelf ook op de eerste verdieping sliep, heeft nooit iets gemerkt of geroken, zo verklaarde hij.