Verbazing dat er einde komt aan cameratoezicht Esplanadepark

Merkwaardige redenering

Daniel Janssen, universitair hoofddocent communicatie- en informatiewetenschappen in Utrecht, was stomverbaasd over de merkwaardige redenering in de brief. ,,We plaatsen de camera vanwege overlast, de overlast verdwijnt en dus halen we de camera weer weg. Dit is lesstof, een voorbeeld van hoe het niet moet. Het is net zoiets als: er wordt te hard gereden in de straat, we leggen een drempel, de snelheid neemt af, de drempel kan weg.”