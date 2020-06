Verbazing over plan voor 95 ecowoningen bij Kerkwijk

De Kort heeft het college om opheldering gevraagd. ,,Ik had geen idee waar het over ging en dat voelde bijzonder onprettig.” Initiatiefnemer is Leendert van de Weerd, meldt de betrokken projectontwikkelaar Bouwlinie. Begin juni zijn verkennende gesprekken gevoerd met omwonenden. Die hebben inmiddels hun zorgen geuit bij de raad en de burgemeester.

Grote kas

Op de beoogde plek voor de nieuwe wijk was aanvankelijk in beeld voor een grote kas. Maar omdat het om een gebied gaat waar de glastuinbouw moet worden teruggedrongen, zogeheten extensiveringsgebied, kwam de kas er niet. Vorig jaar heeft Zaltbommel de vergunning voor de kas ingetrokken, omdat niet was begonnen met de bouw. Maar dat wil niet zeggen dat dat plan van de baan is.