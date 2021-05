Verbouwing dorpshuis Gelre's End in Hedel kan toch doorgaan

Waterschap Rivierenland had bezwaar gemaakt tegen de verbouwing van het dorpshuis omdat er sprake zou zijn van bouwen in de waterkering. Gelre's End is gevestigd aan de Molendijk. Het waterschap weigerde om mee te werken, omdat bouwen in de dijk niet is toegestaan. Dat zou niet goed zijn voor de waterveiligheid.

Van Hoften heeft de heemraad, de verantwoordelijke bestuurder van het waterschap, naar Hedel gehaald om de situatie te bekijken. ,,De conclusie was dat het dorpshuis eigenlijk al in de dijk is gebouwd. De uitbreiding kan doorgaan, mits er niet te diep gefundeerd wordt. Dit leidt tot niet meer dan een beetje stagnatie, geen maanden, maar hooguit een maand.”

Er is geen sprake van kapitaalvernietiging, antwoordde Van Hoften op de vraag van VVD’er Ko Hooijmans of geld steken in Gelre's End zinvol is als de huisartsen op termijn weer verhuizen. Daarvoor is boomgaard De Woerd in beeld. Dat duurt nog wel een jaar of 10, zei Van Hoften, en in de tussentijd is de huur voldoende om de investering terug te verdienen.