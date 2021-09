Verbouwing dorpshuis Gelre's End pakt 40 procent duurder uit

De verbouwing is nodig omdat de Hedelse huisartsen en de apotheek in Ammerzoden hun intrek nemen in het dorpshuis. Het werk kan meteen van start gaan als de gemeenteraad op 14 oktober instemt met het voorstel . Het project komt dan op tijd af, verzekert de wethouder. ,,De huisartsen hebben de huur van hun huidige praktijk al opgezegd. Er is tijd genoeg voor de verbouwing. De apotheek en de artsen kunnen eind dit jaar, begin 2022 naar Gelre's End verhuizen. Bij een nee is het een ander verhaal. Dat levert vertraging op en ‘dan komen ze op straat te staan’.